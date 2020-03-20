Ergin Ataman: Umuyorum ki en kısa sürede hayat normale döner

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor müsabakalarının ertelenmesinin önemli olduğunu vurgularken gelecek hafta antrenmanların başlaması gerektiğini söyledi.

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Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ertelenen müsabakalarla ilgili basın mensuplarına konuştu.

Ergin Ataman'ın konuşmasındaki başlıklar şöyle:

Alınan kararı çok doğru buluyorum. Zaten oyuncularım psikolojik olarak hiçbir şekilde oynayacak durumda değillerdi, zorunlu olarak sahaya çıkıyorlardı. Bu sporun fair-play çerçevesindeki müdahale ruhuna da aykırı durumdu. Onun için bence gerekli zamanda tedbir alındı. Hepimiz şu anda sıkıntılıyız.

Biz sporcular olarak antrenman yapmaya, maç oynamaya, adrenaline alışkın insanlarız. Tabii ki böylesine bir erteleme, belirsizlik şu anda hepimizin çok canını sıkıyor ama ümit ediyorum ki en kısa sürede gerek Türkiye'de gerek dünyada bu salgın önlenir, hayat normale döner ve maçlar da kaldığı yerden devam eder.

"Çok büyük şok oldu"

Bizim özel durumumuz var. Avrupa Ligi'nde mükemmel sezon geçirip 28 hafta sonunda bitime altı hafta kala lider durumda, şampiyonluğun en büyük favorisiyken ve Türkiye'de yeniden büyük bir heyecan oluşturmuşken böylesine bir durumla karşı karşıya kalmak bizim için çok büyük şok oldu. Bu açıdan ümit ediyorum ki bir süre sonra kalan yerden başlarız hedeflediğimiz sonuca da ulaşırız.

"Emek sarf ettik"

İyimser düşünmek istiyoruz. Avrupa Ligi 10 Nisan'da başlamayacak gibi duruyor. Ülkelerin karantina kuralları gereği mayıs ayı içinde başlayıp Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi haziran sonunda da sportif başarıyla sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Gerek organizasyonlar gerek kulüpler ve sporcular sezonun bitmesine çok zaman kalıncaya kadar emek sarf ettik. Bu emeğimizin karşılığını da tabii ki almak istiyoruz.

"Sporun önemli rol olacağını"

Psikolojik olarak büyük bir şok yaşanıyor. Onun için dünyanın yeniden normal yaşantısına dönmesi için sporun önemli rolü olacağını düşünüyorum. Belki de salgın insanlığın hayatındaki bir iki ayı durdurmuş durumda. Bu salgın geçtiğinde bıraktığımız noktadan aynı şekilde başlamamız gerekiyor. Biz buna hazır olacağız.

"Bir ay aradan sonra aynı yerden başlamak imkansız"

Sporcuların bu dönemde mutlaka fiziksel anlamda güç kaybı yaşamamak için çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Yoksa bu imkansız hale gelir. Bir ay ara verdikten sonra aynı seviyede devam etmek imkansız. Onun için gelecek hafta başında iyi dezenfekte edilmiş ortamda bireysel çalışmalara başlamak istiyoruz.

"Bir şey yapmadan oturmak daha tehlikeli"

Sporcuları 1 veya 1,5 ay bekletip sonra çalıştırmaya başlatmanız söz konusu olmuyor. Oyunculara gözlem amacıyla pazar gününe kadar izin verdik. Hafta başından itibaren ikişerli, üçerli gruplar halinde; hepsini bir araya getirmeden, belki açık havada kondisyon antrenmanları yapacağız. Dezenfekte edilmiş olarak her oyuncunun kendisine ait toplarla bazı günlük antrenmanları yapacağız.

75-90 dakikalık çalışmalarla devam etmek istiyoruz. Antrenmanlar hem fiziksel hem psikolojik açıdan çok önemli. Hiçbir şey yapmadan oturmak fiziksek rahatsızlık kadar psikolojik açıdan da tehlikeli.