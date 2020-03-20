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Mehmet Öz'e koronavirüs şoku! Yardımcısında virüs çıktı

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ün, bir çalışanında koronavirüs çıktı. Yaşanan bu olayın ardından Öz programını evden sunmaya karar verdi.

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İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve 10 binden fazla insanın ölmesine neden olan koronavirüs salgını ünlü Türk Doktor Mehmet Öz'ün programına da sıçradı.

Çalışanının testi pozitif çıktı

ABD'de 2009 yılından bu yana sağlıklı yaşam konusunda "The Dr. Oz Show" adlı programı sunan Doktor Öz'ün, bir çalışanına yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sürekli öksürdüğü için evine gönderilen çalışan, kendini iyi hissettiğini söylese de işe geri dönmesi kabul edilmedi.

Programı evden sunacak

Gelişmeler üzerine Mehmet Öz, tüm personelini test yaptırması konusunda uyardı. Ünlü doktorun, programı evden sunmaya devam edeceği öğrenildi.

Testlerde ısrar etti

Variety'de yer alan bilgilere göre, Öz'ün ekibine yakın bir kaynak, söz konusu personelin, çalışmalarını ayrı bir ofisten yürüttüğünü belirterek, "Biraz öksürüğü vardı. Birisi onun öksürdüğünü duydu ve eve gönderdi. İşe geri dönmek istedi, çünkü hafif öksürüğün yanı sıra iyi hissediyordu ama ona izin vermedik. Öz, hiçbir belirti göstermese de testlerde ısrar etti. Sadece normal doktoruna gitmiş olsaydı, doktor ona bir test yapmayacaktı, hatta bir test yaptırmayı bile önermezdi, ama işe geri dönmek istediğinden ona bir test yaptırdık." dedi.

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