Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çarpıcı koronavirüs kıyaslaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyaya sağlık seferberliği ilan ettiren koronavirüs salgını ile ilgili çok çarpıcı bir kıyaslamayı dile getirerek, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 aydır dünyanın başına bela olan ölümcül korovirüs ile igili sarsıcı bir kıyaslamayı dikkate sundu.

Kalın 'koronavirüs ilk 60 günde 5 bin, son 6 günde 5 bin can aldı.' ifadelerini kullandı.

''Hep birlikte ve el birliğiyle başaracağız"

Bütün imkanları seferber ettik diyen Kalın, ''Ama herkesin bir özne olduğunu, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini unutmayalım. Hep birlikte ve el birliğiyle başaracağız" dedi.

İşte Kalın'ın o çarpıcı paylaşımı;

Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın.



Koronavirüs

İlk 60 günde 5 bin

Son 6 günde 5 bin can aldı.



Bütün imkanları seferber ettik.



Ama herkesin bir özne olduğunu, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini unutmayalım.



Hepbirlikte ve elbirliğiyle başaracağız. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 20, 2020

Korona bilançosunda son durum Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 10 bin 48 olarak güncelledi.

En fazla can kaybı İtalya'da

Sitedeki verilere göre, koronavirüs yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya oldu. Ülkede toplam 3 bin 405 kişi, salgın yüzünden hayatını kaybetti.

İkinci sırada Çin, üçüncü sırada İran

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 248 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Salgın nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İran'da ise 1284 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.