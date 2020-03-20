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Cezaevlerinde pozitif vaka var mı? Adalet bakanı yanıtladı

Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde rastlanan pozitif corona virüs vakası olmadığını söyledi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve cezaevlerindeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pozitif vaka var mı?
Bakan Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir. Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok. Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor.''

2. yargı paketi
2. yargı paketiyle ilgili konuşan Gül, ''Tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır. Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu. Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek.'' dedi.

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