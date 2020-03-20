Merih Demiral'ın test sonucu belli oldu

Juventus, Merih Demiral'ın koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı.

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Koronavirüs, İtalya’da ciddi bir tahribat oluşturdu. Serie A’da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral’ın durumu merak konusu oldu. Merih Demiral’ın koronavirüs testi sonucu belli oldu mu? İşte yanıtı…



Juventus ekibinde Blaise Matuidi ve Daniele Rugani’nin COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı. İtalyan ekibinde tüm oyuncular ve teknik heyete test uygulandı.



Merih Demiral’ın test sonucu temiz

Beklenen müjdeli haber geldi. Juventus’ta oynayan Merih Demiral’ın testi negatif çıktı. Ayrıca başka bir futbolcuya koronavirüs bulaşmadığı ifade edildi.