HABER /  SPOR

Merih Demiral'ın test sonucu belli oldu

Juventus, Merih Demiral'ın koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı.

Abone ol

Koronavirüs, İtalya’da ciddi bir tahribat oluşturdu. Serie A’da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral’ın durumu merak konusu oldu. Merih Demiral’ın koronavirüs testi sonucu belli oldu mu? İşte yanıtı…

Juventus ekibinde Blaise Matuidi ve Daniele Rugani’nin COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı. İtalyan ekibinde tüm oyuncular ve teknik heyete test uygulandı.

Merih Demiral’ın test sonucu temiz
Beklenen müjdeli haber geldi. Juventus’ta oynayan Merih Demiral’ın testi negatif çıktı. Ayrıca başka bir futbolcuya koronavirüs bulaşmadığı ifade edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki en riskli 5 şehir! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çarpıcı koronavirüs kıyaslaması!
Halk TV programcısı Enver Aysever'in skandal paylaşımına soruşturma açıldı
Mehmet Öz'e koronavirüs şoku! Yardımcısında virüs çıktı
Koronavirüs ne zaman bitecek? Herkesin aklındaki soruyla ilgili çarpıcı bilgi
Sağlık Bakanlığı tüm ameliyatları durdurma kararı aldı
ÖNCEKİ HABERLER
NASA'nın İnsanlı Ay projesine virüs engeli
2020 Şaban ayı ne zaman başlıyor?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor
Manisa'da bir barajda daha 2 vücut parçası bulundu
Corona virüs salgınına karşı en güvenilir yer uzay istasyonu
Koronavirüsten İtalya'da morglar doldu cesetler yakılmaya götürülüyor
Yorumlar