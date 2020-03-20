NASA'nın İnsanlı Ay projesine virüs engeli

Koronavirüs NASA'nın da işlerini bir hayli sekteye uğratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evden çalışma sistemine geçen NASA'da, bazı uzay projeleri de ertelenme aşamasına kadar gelmiş durumda.

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Dünya genelinde büyük bir paniğe neden olan Corona virüsü (COVID-19) uzay çalışmalarını da sekteye uğratmaya devam ediyor.

Merkezler kapatılıyor iddiası

Russia Today’de kaleme alınan habere göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay roketi geliştirilen New Orleans'deki Michoud tesisinde çalışmaların askıya alınacağını ve roket ek motorunun test edildiği Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezinin geçici kapatılacağını duyurdu.

Ay'a gönderilecek astronot ertelenebilir

Ajansın bu önlemlerinin, NASA'nın Ay'a 2024'te astronot gönderme misyonunun ertelenmesine yol açabileceği belirtildi. NASAi, geçtiğimiz günlerde görevli 2 çalışanda yeni tip Corona virüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçildiğini açıklamıştı.

ABD'de durum kritik

ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetti, ülkede vaka sayısı 14 bin 366 oldu.

NASA'nın Mars'a insanlı seferler hayali

NASA’nın, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçladığı, 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulmasının ve burasının basamak olarak kullanılarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.