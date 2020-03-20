Çağlar Söyüncü'den Corona virüs çağrısı

Türkiye'nin gurur duyduğu milli oyuncu Çağlar Söyüncü, sporcuların 'Evde kal' çağrısına katıldı. Söyüncü, sosyal medya hesabından koronavirüs paylaşımı yaptı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, "Evde kalın" uyarısında bulundu.

Corona virüs salgını nedeniyle sporcuların, insanları bilinçlendirme hareketi devam ediyor. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile birlikte herkese "Evde kalın" uyarısında bulundu.

Çağlar Söyüncü paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Herkese merhaba, zor günlerde bizler için hayatını tehlikeye atarak Corona virüsle mücadele eden tüm doktorlarımız ve sağlık birimlerimiz, en büyük kahramanlarımız. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım.