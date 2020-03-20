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Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda 15 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda, 10 kişi tutuklandı.

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Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın, İstanbul, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

15 şüpheli gözaltına alındı 

Operasyonda suç örgütünün başı olduğu belirlenen M.Ö'nün de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 750 mermi, bir tabanca ve 4 boş senet ele geçirilirken, dijital materyallere el konuldu.

10 şüpheli tutuklandı 

Didim Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.Ö, B.Ö.M, K.B, A.S, F.K, L.E, A.S, D.Ç, S.G ve Y.H tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, şantaj yaptıkları kişilerden para aldıkları belirtildi.

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