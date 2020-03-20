Koronavirüs uyarılarına kulak asmadılar! Belediye bankları demir bariyerlerle kapattı

ESENYURT'ta vatandaşlar koronavirüs uyarılarına kulak asmayınca bankların çevresi demir bariyerlerle kapatıldı.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan uyarılara dikkate almayarak meydandaki banklarda oturmaya devam etmesi üzerine belediye zabıta ekipleri müdahale etti. Meydanda bulunan bankların çevresi vatandaşların oturmaması için demir bariyerler ile çevrildi.

Bankların çevresi demir bariyerlerle çevrildi

Zor durumda kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği uyarılarına kulak asmayan vatandaşlar, meydandaki banklarda oturmaya devam etti. Ekipler koronavirüs tehlikesine karşı vatandaşları tek tek oturdukları banklardan kaldırdı.

Vatandaşların uyarıları dinlememesi üzerine bu kez meydanda bulunan bankların çevresi demir bariyerler ile çevrildi. Ekipler, daha sonra meydan çevresinde ve banklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Cami avlusu da dezenfekte edildi

Ayrıca meydanda bulunan caminin avlusu da dezenfekte edildi. Cuma namazını camide kılamayan vatandaşlarda bu durumdan üzgün olduklarını evlerine gidip namazlarını kılacaklarını söyledi.