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Dünya Sağlık Örgütü güzel haberi verdi: 20 koronavirüs aşısı geliştirdik

Dünya Sağlık Örgütü, (WHO) koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildiğini ve aşının 2020'nin son çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını duyurdu.

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WHO'nun Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, Novosibirsk'te bulunan Rus vektör biyoteknoloji merkezi tarafından oluşturulan bir aşının testlerinin de başladığını söyledi.

"2020'nin dördüncü çeyreğinde hazır olacak"

Bilim insanlarının aşının 2020'nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, WHO'nun da koronavirüsle mücadele çalışmalarının ilerleme hızından memnun olduğunu belirtti.

Rus yetkili ayrıca çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini söyledi.

Son durum!

11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüsü salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında korona virüsünden 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900'den fazla kişide vak'a görüldü.

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