Koronavirüs önlemi Konya'da 65 yaş ve üstü kişilerin toplu ulaşımı durduruldu

Konya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımının durdurulduğu bildirildi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına ve Türkiye'de de dört kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı yeni önlemleri duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amaçlı geçici olarak durdurulmuştur."