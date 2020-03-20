Trump'ın virüs notlarında dikkat çeken Çin detayı

ABD Başkanı Doland Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenlerken konuşma metnindeki "Corona" ifadesinin üstünü çizerek "Çin" diye değiştirdi.

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Koronavirüsü 'Çinli' diye nitelediği için pek çok kesimin tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs görev gücüyle düzenlediği toplantıda önündeki notlarda korona kelimesinin üzerini çizip 'Çinli' diye yazıldığı gözlemlendi.

'Çinli virüs' detayı

Washington Post foto muhabiri Jabin Botsford Trump'ın notlarının fotoğrafını çekip Twitter'da paylaştı. Fotoğrafta Trump'ın notlarında 'Çinli virüs' yazdığı görüldü. Botsford, "Beyaz Saray'da koronavirüs görev gücüyle konuşan Başkan Trump'ın notlarının yakın çekiminde ‘Corona’nın üzerine çarpı atıldığı, yerine ‘Çinli’ Virüs yazıldığı görülüyor" diye yazdı.





'Çinli virüs' diye söz ediliyor

Trump'ın öncülüğünde çoğu cumhuriyetçi pek çok Kongre üyesi de pandemiden 'Çinli virüs' diye söz ediyor.





''Bu Çin'den geliyor" demişti

ABD Başkanı, bu yüzden ırkçılıkla suçlanmasına, çarşamba günkü basın toplantısında, "Kesinlikle hayır. Bence onlar da yüzde benimle hemfikir olurdu. Bu Çin'den geliyor" yanıtını verdi.





Çin hükümeti tepki göstermişti

Çin hükümetinin sert tepki gösterdiği Trump ve Cumhuriyetçi tilmizleri, 'Çinli virüs' lafını bırakmaları için Demokrat Partililerin baskısı altında.

Dünya Sağlık Örgütü uyarmıştı

ABD'li sağlık yetkilileri de 'Çinli virüs' demenin ırkçı kimlik siyasetine yol açacağı uyarısı yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Servis Programı Direktörü Dr. Mike Ryan, virüslerin sınır tanımadığı ve bulaşırken etnisite, deri rengi ve banka hesabı tanımadığı ikazında bulundu. Ryan, o yüzden bireylerin virüsle bağlantılandırılmasına ve damgalanmasına yol açacak dil kullanılmasından kaçınılması çağrısı yaptı.