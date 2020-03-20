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YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan üniversitelilere koronavirüs çağrısı: Evde kalın

'Evde Kal Uzaktan Eğitim Al' etiketi ile Twitter'dan paylaşım yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, öğrencilere seslenerek, koronavirüs nedeniyle bir süre ara verilen yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretimle devam edileceğini söyledi.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından öğrencilere çağrıda bulunarak, "Sevgili öğrencilerimiz, geleceğimizin teminatı olan sizlerin ve kıymetli ailelerinizin telaşa kapılmamalarını ve ilgili bütün devlet yetkililerimizin tavsiyelerine uymalarını öneriyoruz" paylaşımı yaptı.

Saraç, geçici bir süre evde, ailelerinin yanında öğretimlerini sürdürerek derslerine odaklanmalarını istediği öğrencilere şöyle seslendi:

"Tavsiyelere uymanızı öneriyoruz"

Geleceğimizin teminatı olan sizlerin ve kıymetli ailelerinizin telaşa kapılmamalarını ve ilgili bütün devlet yetkililerimizin tavsiyelerine uymalarınızı öneriyoruz. Hepinizin mümkün olduğunca evde kalarak bu süreci toplu ortamlardan uzak, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Bu müddet içinde evinizde Yahya Kemal'i, Kemal Tahir'i, Tolstoy'u, Mehmet Akif’i veya sohbetiyle kendinizi mutlu hissettiğiniz herhangi bir romancıyı, şairi misafir etmenizi, onların kitapları ile içinde bulunduğunuz odanızı, evinizi sınırsız genişliğe çevirmenizi de ihmal etmeyin.

"Bahar aylarında yeneceğiz"

Bu salgın hastalığı ülkece en az zararla, devlet-millet bütünlüğü ve dayanışma içerisinde başarıyla atlatacağımıza olan inancımız tam. Kışın çıkan bu virüsü bahar aylarında inşallah hep birlikte yeneceğiz. Bahar ayları bir muştudur, tabiatın yeniden canlanmasıdır, kendisini yenilemesidir. Bu topraklar geçmişte de pek çok devirde ne sıkıntılar, işgaller, yangınlar, depremler, zorluklar gördü ama her zaman eskisinden daha güçlü bir şekilde bu millet başını göklere doğru uzattı. Bu sefer de inşallah böyle olacak. Bu milletin istikbali sizsiniz. Sizler bu ülkenin alternatifi olmayan değerlerisiniz. Bunu biliyoruz ve sizler için çalışıyoruz. Bu hususta bütün üniversitelerimizin değerli rektörlerinin de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.

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