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Amazon'un deposunda koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, alışverişlerde büyük bir artış yaşanıyor. Amazon, ABD'deki bir deposunda koronavirüs vakasının görüldüğünü resmen doğruladı.

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Karantina ve ürün kıtlığı korkusuyla marketlere akın eden insanlar, raflarda aradıklarını bulamayınca internet üzerinden siparişler veriyorlar. Bu nedenle Amazon gibi şirketlerin teslimat yükü de bir hayli artıyor.

Amazon'un deposunda koronavirüs vakası tespit edildi

Geçtiğimiz çarşamba günü, Amazon'un ABD'deki Queens deposunda koronavirüs vakası görüldüğü haberleri ortaya çıkmıştı. Şirket, yeni bir açıklama yaparak vakayı onayladı.

Amazon depoyu kapatma kararı aldı

Koronavirüsün görülmesinin ardından çalışanlarını yazılı olarak bilgilendiren Amazon, Queens dağıtım istasyonunu geçici olarak kapattıklarını ve tüm çalışanların eve gönderildiğini açıkladı.


Daha önceden Amazon'un Seattle'daki ana ofisinde 2 koronavirüs vakası tespit edilmişti. Ancak yeni tespit edilen vaka teslimat deposunda oldu için, şirketin ürün tesliminde bir hayli sıkıntı yaşayabileceği konuşuluyor.

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