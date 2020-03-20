HABER /  POLİTİKA

CHP'li Meryem Karaboğa ve kızına koronavirüs karantinası

CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, CHP Esenler Kadın Kolu Başkanı Meryem Karaboğa ve kızının 14 gün boyunca karantina altında olacağını açıkladı.

Abone ol

CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, CHP Esenler Kadın Kolu Başkanı Meryem Karaboğa ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarına açıklık getirdi.

14 gün boyunca karantinada kalacak
Ütebay'ın konu hakkında yaptığı açıklama şöyle; ''Dünyayı saran COVİD-19 Corona Virüs salgını nedeni ile hepimiz evdeyiz ve tedbir alıyoruz. Bu kapsamda Esenler İlçesi Kadın Kolu Başkanımız ve Kızı da sosyal mesafe ve 14 gün tecrit önlemi almışlardır. Kadın Kolu Başkanımızın kızı hostes olup, İzmir uçuşunda Coronalı bir vatandaşın bulunma ihtimali sebebiyle, evlerinde sosyal mesafe ve 14 gün tecrit uygulaması yapmaktadırlar, tamamıyla önlem amaçlıdır.

İddiaları yalanladı
Corona virüsünün pozitif çıktığı iddiası asılsızdır. Aldığımız çok sayıda telefon ve mesaj nedeniyle,açıklama gereği duymuş bulunmaktayız. Esenler İlçesi Kadın Kolu Başkanımız ve kızı Corona Virüsü pozitif değildir, virüs bulunmamaktadır sağlık durumları iyi olup, tedbir amaçlı evlerinde bulunmaktadırlar.

Saygılarımızla
Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya Sağlık Örgütü güzel haberi verdi: 20 koronavirüs aşısı geliştirdik
9 kolonya üreticisinden fiyat anlaşması Bakan Varank açıkladı
Belediyeler koronavirüs nedeniyle kepenk kapatan esnaftan kira almayacak
Türkiye'deki en riskli 5 şehir! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çarpıcı koronavirüs kıyaslaması!
Halk TV programcısı Enver Aysever'in skandal paylaşımına soruşturma açıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Sirke ve tuzlu su gargarası koronavirüse iyi gelir mi? Profesör açıkladı
Cenazeye katılmaya giderken yolda kendi eceline yakalandı
65 yaş ve üstü kişilerin toplu ulaşımı durduruldu
Koronavirüs sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki durumu açıkladı
Trump'ın virüs notlarında dikkat çeken Çin detayı
Camiler bugün açık mı cuma namazı nasıl kılınacak 2020
Yorumlar