CHP'li Meryem Karaboğa ve kızına koronavirüs karantinası

CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, CHP Esenler Kadın Kolu Başkanı Meryem Karaboğa ve kızının 14 gün boyunca karantina altında olacağını açıkladı.

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CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, CHP Esenler Kadın Kolu Başkanı Meryem Karaboğa ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarına açıklık getirdi.

14 gün boyunca karantinada kalacak

Ütebay'ın konu hakkında yaptığı açıklama şöyle; ''Dünyayı saran COVİD-19 Corona Virüs salgını nedeni ile hepimiz evdeyiz ve tedbir alıyoruz. Bu kapsamda Esenler İlçesi Kadın Kolu Başkanımız ve Kızı da sosyal mesafe ve 14 gün tecrit önlemi almışlardır. Kadın Kolu Başkanımızın kızı hostes olup, İzmir uçuşunda Coronalı bir vatandaşın bulunma ihtimali sebebiyle, evlerinde sosyal mesafe ve 14 gün tecrit uygulaması yapmaktadırlar, tamamıyla önlem amaçlıdır.

İddiaları yalanladı

Corona virüsünün pozitif çıktığı iddiası asılsızdır. Aldığımız çok sayıda telefon ve mesaj nedeniyle,açıklama gereği duymuş bulunmaktayız. Esenler İlçesi Kadın Kolu Başkanımız ve kızı Corona Virüsü pozitif değildir, virüs bulunmamaktadır sağlık durumları iyi olup, tedbir amaçlı evlerinde bulunmaktadırlar.

Saygılarımızla

Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay