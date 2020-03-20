Sirke ve tuzlu su gargarası koronavirüse iyi gelir mi? Profesör açıkladı

Koronovirüse karşı sosyal medyada en çok önerilen tuzlu suyla veya sirkeyle gargara yapmak. Ancak bu tam aksi etki yaratıyor. Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Selda Erensoy, önemli bilgiler verdi.

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Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde görevli, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

Virüse karşı doğru bilinen bir yanlışı açıklayan Profesör Erensoy, tuzlu su ve sirkeyle yapılan gargaranın fayda değil zarar getirdiğini söyledi. Profesör şunları anlattı:

*Sıcak suyla, tuzlu suyla gargara yapıp ya da içerek virüslerin yok edileceği bilgisi doğru bir bilgi değil. Bunun yerine virüsün bize yaklaşmasını önleyici tedbirleri almamız gerekli. Bunun dışında bazı bitkilerin ve maddelerin, virüsü inaktive ettiği bilgisi var. Bu konuda da kanıtlı doğru veriler olmadan kullanmamak gerekiyor.

Sirkenin kullanıldığını duydum mesela gargara için. Sirke asit bir madde. Bunu uzun süre boğazımızda tutarken, o bölgeyi tahriş ederiz. Sonrasında birçok virüsün girişini kolaylaştırabiliriz.

*Bir diğer konu maske kullanımı. Sağlıklı kişilerin maske kullanması doğru değil. Sağlıklı kişilerin eldiven de kullanması doğru değil. Maskenin hastalar tarafından takılması gerekiyor.

Koronaya karşı doğru yöntem ne?

*"Bu bir enfeksiyon hastalığı, bir mikrop. Solunum damlacıklarıyla bulaşıyor. Öncelikle hastalık kuşkusu olan kişilerin damlacıklarının bize bulaşmasını engellemeye çalışacağız. Bunun için neler yapacağız.



*Ellerimizi sabunlu suda iyice yıkamamız gerekli. Ayrıca tırnak temizliği önemli. Bilekten itibaren ellerimizi yıkamamız gerekli. Ellerimiz temiz olduğu zaman daha fazla güvendeyiz.



*El hijyeni ardından solunum hijyeni önemli. Hapşırma veya öksürme durumda ağzımızı kapatıp, mutlaka temiz bir peçede kullanıp, çöp kutusuna atmamız ve elimizi yıkamamız gerekiyor.



*Sosyal mesafe de çok önemli. En az 1 metre mesafeli oturmalıyız. Ortamın havalandırması önemli bir konu.

*Cep telefonuna da dikkat çekebiliriz. Çünkü sürekli kullanıyoruz. Cep telefonları da sağa sola koyduğumuz için riski araçlardan biri.

*Bütün ortak kullandığımız alanlar başta masa olmak üzere temizliğine dikkat etmek gerekli. Uygun dezenfektanlarla, alkol bazlı da olabilir; silerek temizlemek gerekiyor. Gözlük gibi kişisel eşyalarımız da önemli. Takıyoruz, çıkarıyoruz, burnumuza koyuyoruz. Bunların da temizliği önemli.

*Günde 2 defa minimum olmak kaydıyla kullanımın yoğunluğuna göre bu temizliği artırarak daha da fazla yapabiliriz.