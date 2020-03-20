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Zlatan Ibrahımovic: Haydi hep beraber Coronaya tekmeyi vuralım

Futbolun egoist çocuğu olarak bilinen Zlatan Ibrahimovic, İtalya'da koronavirüse karşı yardım kampanyası başlattı. Ibrahımovic, kendine has cümleleriyle yine herkesi kendine hayran bıraktı.

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Milan forması giyen futbolcu Zlatan Ibrahimovic, dünyayı saran corona virüs salgınına karşı bağış kampanyası başlattı.

Kendisinin de bağış yapacağını açıklayan 38 yaşındaki futbolcu; "İtalya bana çok şey verdi ve bu dramatik zamanda, ben de bu sevdiğim ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Benimle çalışan insanlarla birlikte hastaneler için bir bağış kampanyası başlatma ve iletişim gücümle birlikte mesajı yayma kararı aldım. Ciddi bir mesele bu ve ciddi bir yardıma ihtiyacımız var.  eslektaşlarımın gücüne, tüm profesyonel sporcuların ve küçük ya da büyük yardım yapmak isteyen herkese güveniyorum" diye konuştu.

"Virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider"

Sıradışı açıklamalarıyla bilinen Zlatan Ibrahimovic, "Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber corona virüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Umutmayın, eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider" diyerek sözlerini noktaladı.

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