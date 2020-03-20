Talisca Beşiktaş'a dönmek için fedakarlığa hazır

Çin’den ayrılmak ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymek isteyen Brezilyalı yıldız, yıllık ücretinde indirim yapabileceğini de yönetime iletti.

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Beşiktaşlı taraftarların hasretle andığı Anderson Talisca yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye hazır.

Brezilyalı futbolcu, 2017-18 sezonu sonunda, siyah-beyazlı kulübün 20 milyon dolarlık bonservis bedelinin karşılayamaması üzerine Çin’in Guangzhou Evergrande takımının yolunu tutmuştu.

Çin’de son derece mutsuz

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Her fırsatta yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş’ı unutmadığını gösteren 26 yaşındaki oyuncu şu anda Çin’de son derece mutsuz. Yıldız oyuncunun daha önce de Kartal’a dönmesi söz konusu olmuş, yıllık 9 milyon dolarlık ücreti transferi engellemişti.

“Yakında döneceğim”

Salgın sebebiyle ekonomik olarak iflas noktasına gelen Çin kulüplerinin birer birer yıldızlarını elden çıkarmak zorunda kalması Talisca’nın dönüş yolunu açtı. Geçtiğimiz günlerde seyircisiz oynanan G.Saray maçından önce Beşiktaş’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına “Yakında döneceğim” yazan Brezilyalı yıldız, yıllık ücretinde de büyük bir indirime gitmeyi göze almış durumda.

''Beşiktaş benim evim''

Talisca’nın menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderdiği ve “Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden Beşiktaş’ta oynamak için gerekeni yapmaya hazırım” dediği öğrenildi.

Ljajic ve Boateng gönderilmeli

Talisca’nın dönmesi, Beşiktaş’ta 10 numara bölgesinde forma giyen iki oyuncunun gönderilmesine bağlı. Yıllık 2,3 milyon avro kazanan Âdem Ljajic’in satılması için EURO 2020’de yapacağı vitrin iple çekiliyordu ama organizasyonun ertelenmesiyle bu plan suya düştü. Boateng de eğer beş maçta daha forma giyerse sözleşmesi otomatikman uzayacak ve yıllık 1,7 milyon avro kazanacak. İki oyuncunun elde kalması durumunda bütçeyi 30 milyon avro civarına indirmek zorunda kalan yönetimin Talisca hayalleri gerçekleşemeyecek.