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Hatay'da kontrolden çıkan otomobil Suriyeli aileye çarptı

HATAY'da Suriyeli aileye kamyonetlerinin içinde oldukları sırada kontrolden çıkan otomobil çarptı. Kaza 3 kişilik Suriyeli aile yaralandı.

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Hatay'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dehşeti yaşandı. Savrulan otomobil yol kenarında duran kamyonete çarptı.

Kaza, öğleden sonra, Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi Şehit Osman Durmaz Caddesi'nde meydana geldi. 3 kişilik Suriyeli ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Sağlık durumları iyi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmaması yüreklere su serpti.

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