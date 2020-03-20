HABER /  FENERBAHÇE

Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya

Teknik direktör arayışları çerçevesinde, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Chritoph Daum, sarı lacivertli takımın bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Abone ol

Bu aşamada sessizliği tercih ettiğini belirten Daum, "Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya. Bu durumda bir açıklama yapmak benim için doğru bir yöntem değil. Çünkü siz de gördünüz, ne söylediysem, hepsini bir spekülasyona çevirdiler. Doğru olmayan şeyler söylediler. Oysa benim söylediklerimin ne anlama geldiği son derece açıktı. Bu nedenle sessiz kalmaya karar verdim. Bu süreçte Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama yapmayacağım" dedi.

(Ajansspor)

SON DAKİKA HABERLERİ
İtalya'da dehşet veren görüntüler! Ölümler artık sokağa taştı
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Talisca Beşiktaş'a dönmek için fedakarlığa hazır
Dolandırıcılar türedi! İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşa önemli uyarı geldi
CHP'li Meryem Karaboğa ve kızına koronavirüs karantinası
Dünya Sağlık Örgütü güzel haberi verdi: 20 koronavirüs aşısı geliştirdik
ÖNCEKİ HABERLER
Boateng takımdan ayrılmak istedi
TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya stüdyoları sınıfa çevirdi
Benzin ve motorine zam geliyor
Ankara'da koronavirüs alarmı! Apar topar gözlem altına alındı
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil Suriyeli aileye çarptı
Koronovirüse karşı Aleyna Tilki kendini karantinaya aldı ev halini paylaştı
Yorumlar