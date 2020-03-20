Boateng takımdan ayrılmak istedi

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Boateng, siyah-beyazlı yönetimle görüşerek takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Gana basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi ise oyuncuya, "Her yer tehlikeli, her yer risk altında. Türkiye en çok önlem alan ülke" cevabını verdi.

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Yönetim Boateng'e "Ayrılmanı istemeyiz. Bu virüs tüm dünyayı esir aldı. Her yer tehlikeli, her yer risk altında... Almanya da bu şekilde... Rahatsızlığını anlıyoruz ama Türkiye en çok önlem alan ve salgının en az görüldüğü ülkelerden biri. Kimse panik olmasın. Sen de olma" cevabını verdi.

İstanbul'da rezidansta kalıyor

33 yaşındaki yıldız orta saha bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol attı. Boateng ve eşi ünlü manken Melissa Satta, yaşamlarını küçük çocuklarıyla birlikte İstanbul'da lüks bir rezidansta sürdürüyor.

(Fanatik)