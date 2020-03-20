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2021'e ertelenmesine rağmen EURO 2020'nin adı değişmeyecek

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adı, EURO 2020 olarak kalacak.

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UEFA, turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınmasına ilişkin sıkça sorulan soruları internet sitesinden yanıtladı.

"Gelecek yaz düzenlenecek turnuvanın formatı, statları ve adı aynı mı kalacak?" sorusuna, "Şampiyonanın 60. yılına yakışır biçimde, planlandığı gibi 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacağına inanıyoruz. İsmi de EURO 2020 olarak kalacak." cevabı verildi.

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