Trump korona Beyaz Saray'a sıçramaz dedi

Daha önce koronavirüs ile alakalı yaptığı hemen hemen bütün açıklamaları boşa çıkan Trump, bu kez virüsün Beyaz Saray'a sıçramasından endişe duymadığını söyledi.

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Bütün dünya ölümcül bir virüsün pençesine düşmüş durumda. Bazı ülkelerde, virüs nedeniyle trajik vakalar yaşanmaya devam ederken, birçok ülke de tedbirlerini artırmaya, ülke liderleri de halklarını salgına karşı dikkatli olmaya davet ediyor.

İlk başta inanmamıştı

ABD Başkanı Donald Trump da, salgının Çin'den dünyaya yayılmaya başladığı günden itibaren farklı açıklamalar yapıyor.

Virüsün gündemi meşgul ettiği ilk günlerde, siyasi rakibi Demokrat Parti'nin uydurduğu asılsız bir haber olduğunu iddia eden Trump, daha sonra virüsün gerçekliğini kabul etmek zorunda kaldı.

"Havalar ısınınca yok olacak"

Virüsün havalar ısındıkça ortadan kaybolacağını, Demokratların virüsü politize ettiğini söyleyen Trump son olarak, konu hakkında endişe duymadığını söyledi.

"Endişeli değilim"

Bir gazetecinin virüsün Beyaz Saray’a yaklaşmasından endişe edip etmediğği sorusuna Trump, "Hayır endişeli değilim, hem de hiç. Hayır, harika bir iş çıkardık." ifadeleriyle cevap verdi.

Her yaptığı açıklamanın sonunda yanıldığı anlaşılan Trump'ın bu söylemi ise, virüs'ün yakın zamanda Beyaz Saray'da da tespit edilebileceği yorumlarına neden oldu.