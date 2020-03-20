Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüslü hasta sayısını açıkladı! Ölü sayısı arttı

TÜRKİYE'de koronavirüslü hasta sayısı katlanarak artarken ölü sayısı da değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ölenlerin sayısının 9'a çıktığını duyurdu. Türkiye'deki hasta sayısı ise 670'e ulaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini belirten Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 670'e ulaştığını ifade etti.

"Vaka sayısı 670'e ulaştı"



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca paylaşımında,

"Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" ifadelerini kullandı.