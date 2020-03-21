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Uzmanlık eğitimi alan hekimlere görevlendirme

Sağlık Bakanlığı, uzmanlık eğitimi alan hekimler için yeni bir karar daha aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre asistan hekimler yeni tip koronavirüsle mücadele için 3 ay boyunca görevlerdirilebilecekler.

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Sağlık Bakanlığı Corona virüs mücadelesi için yeni bir karar aldı. Uzmanlık eğitimi alan hekimler Corona virüs mücadelesine dahil olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek. Bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

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