Çin’e dair kafa karıştıran koronavirüs teorisi

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Çin ve Trump karşıtı Küresel Sermaye’nin dünyayı dize getirme operasyonu olduğu iddiasını yazdı.

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Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip Covid-19 tespit edilmedi. Şinhua ajansının haberine göre, görülen 34 yeni Covid-19 vakası da yurt dışı kaynaklı.

Peki bu nasıl oldu? Virüsü başından savan Çin'le ilgili kafa karıştıran soruları Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur köşesinde böyle paylaştı:

Hubei ve komşu eyaletlerin nüfusu 392 milyon

"Çin’de vaka sayısı yok, olanlar da İTHAL VAKA öyle mi?

Tamam, Hubei eyaleti karantinadayken çok başarılı oldular, birkaç günde hastaneler yaptılar, sıkı kurallar uyguladılar da yine de tuhaf değil mi bu?

Şimdi tüm Çin’den değil, yalnızca sınır komşularından söz edeceğim.

Başkent Vuhan’ın bağlı olduğu Hubei eyaleti 57 milyon nüfuslu.

Komşularından Hunan eyaletinin nüfusu 57 milyon.

Jiangxi-44 milyon.

Henan-100 milyon.

Chongqig-29 milyon.

Anhui-59 milyon.

Toplam 392 milyon nüfus.



Koronavirüslü vakalar Çin'de hiç seyahat etmedi mi?



Virüsün yayılmaya başladığı tarihle karantina arasında neredeyse üç ay geçmiş,

Çin’in tamamını bıraktık Hubei ve yakın komşuları arasında tek bir trafik yok ama dünyanın tüm ülkelerine bu Çin vatandaşları ayak basmadık yer bırakmamışlar. Bu durum başta İtalya ve İspanya olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’eki virüs vakalarıyla kendilerini gösteriyor. Hepsi de Çinlilerin yoğun olduğu bölgelerde başlıyor.

Vuhan’dan tek bir Çinli bile örneğin 839 kilometre uzaklıktaki Şanghay kentine gidemez mi? Dünyanın finans ve endüstri merkezi olan 20 milyon nüfuslu kente? Uçakla 1 saat 25 dakika.

Ve dün itibariyle Şanghay’da iki vaka görülmüş ve ikisi de yurtdışı kaynaklı öyle mi?

Hadi canım sen de...

Şimdi bir sürü teori var tabii. Bunlardan bazılarını biz de dillendiriyoruz. Misal Çin iş birlikçisi ve Trump karşıtı Küresel Sermaye’nin dünyayı dize getirme operasyonu diyenlerin sayısı hiç de az değil.

Acaba Trump kendi küresel çetesine diş geçiremediği için mi bilmem, diğer ortak olarak gördüğü Çin’e sataşıp koronavirüsün adını ÇİN VİRÜSÜ olarak tanımlıyor?

Üzerinde düşünmeli.