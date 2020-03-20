Koronavirüs önlemleriyle ilgili Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler
Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerle ilgili tüm Türkiye'den görüntüler gelmeye başladı. Vatandaşlar birbirleriyle etkileşimi en aza indirmek için böyle önlemler aldı.
Koronavirüs tehlikesine karşı alınan tedbirler hayata geçiriliyor. Salgın hastalığın farkına varan vatandaşlar, bulundukları yerlerde riski en aza indirmek için harekete geçti. İnsanların birbiriyle temas halinde oldukları mekanlarda virüs bulaşma ihtimaline karşı alınan önlemler görüntülendi.
Meyve ve sebzeler poşetlendi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde haftada bir kurulan halk pazarında sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcılar koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler görüntü karşısında, önce şaşırsalar da sonra alınan önlemlerden memnun kaldı.
Cenaze namazında saflar seyrekleşti
Antalya'da hastalık nedeniyle 50 yaşında yaşama veda eden turizmci Kadriye Coşkun'un cenaze namazı camilerde ibadetin kısıtlanmasıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı mescitinde kılındı. Namaz öncesi Coşkun'un yakınlarının bazılarının maske takması ve eldivenli olması dikkati çekerken, namazı kıldıran imam İbrahim Ethem İrbeç, maske taktı. Cemaat arasında saflar da seyrekleştirildi.
Tokat polisinin 'koronavirüs' önlemi
Tokat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı.