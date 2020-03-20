Koronavirüs önlemleriyle ilgili Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler

Meyve ve sebzeler poşetlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde haftada bir kurulan halk pazarında sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcılar koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler görüntü karşısında, önce şaşırsalar da sonra alınan önlemlerden memnun kaldı.