Koronavirüsü kimse takmadı otogarlara akın etti
Yetkililerin yeni tip koronavirüsle mücadele için sosyal izolasyon şart açıklamalarına rağmen Türkiye yine ölüme meydan okudu. Yüzbinler asker uğurlama törenleri için otogarlara akın etti.
Yeni tip koronavirüsle mücadele için gerekli olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarılarına rağmen dün akşam sosyal medyada yer alan asker uğurlama törenleri korkuttu.
110
Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaş ne arasına sosyal mesafe koydu ne de kalabalık yerlerden uzak durdu. Dün pek çok ilde asker uğurlama törenleri için aralarında yaşlılarında bulunduğu binlerce vatandaş otogarlara akın etti.
210
İstanbul, Ankara, Konya, İzmir'in de aralarında bulunduğu büyükşehirlerde yüzbinlerce kişi asker uğurlama törenleri için otogarlara gidince izdiham oluştu.
310
410