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Yeni koronavirüs kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronovirüsle mücadele kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin pandemi döneminde ihtiyaç olursa görevlendirilebilecek.

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Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni kararlar peş peşe alınmaya devam ediyor. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Uzmanlık öğrencilerine görevlendirme

Yeni düzenlemeyle, 26 Nisan 2014 tarihli yönetmeliğin 11. Maddesinin "Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez." şeklindeki 4.fıkrasına ek yapıldı. 

Buna göre, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek. 

Ayrıca, bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak.

Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

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