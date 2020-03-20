Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi!
ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi. ABD’li bir hastadan alınan Kovid-19’la enfekte olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak virüsün en net görüntüleri kaydedildi.
ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan son çalışmada, karantina altında bulunan bir hastadan alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), hücreleri labaratuvar ortamında kültürlenerek incelendi.
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Koronavirüsün en net görüntüleri
Medikal görselleştirme uzmanları, virüsü sağlıklı hücrelerden ayırmak için renklendirdi. Yapılan çalışmada koronavirüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.
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Bilim insanları elektron mikroskobu kullanarak, Kovid-19’a neden olan hatayı araştırdılar.
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Burada bir tarama elektron mikroskobu altında görülen yuvarlak sarı nesneler, Kovid-19'a neden olan virüsleri gösteriyor.
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