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Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı

ÜRDÜN, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağa uymayan vatandaşlara, hapis cezası uygulanacak.

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Binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını, ülkeleri sokağa çıkma yasağı gibi çeşitli önlemler almaya itiyor. 

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağı için sabah saatlerinde ülke genelinde siren sesleri çalınarak, kararın uygulamaya konulduğu halka hatırlatıldı.

Karara uymayanlara hapis cezası 

Ülkedeki tüm iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getiren Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını belirtti.

Ürdün'de son verilere göre 85 kişide koronavirüs tespit edildi.
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