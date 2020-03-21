Yılmaz Vural'dan olay Fenerbahçe yorumu: Her transfer fiyaskoyla bitiyor

Teknik direktör Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'ye aklı vermek haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Her transfer fiyaskoyla bitiyor" dedi.

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TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili Radyospor'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

''Her transfer fiyaskoyla bitiyor"

Yılmaz Vural, "Transfer işin yüzde 50'si. Bunları yaparken sıkıntılar oluyor. Ali Koç tribünden aşağıya atlamak zorunda kalıyor. O gün ne yaşandı bilmiyorum. Spor Yöneticiliği bölümleri neden var. Fenerbahçe'ye aklı vermek haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Her transfer fiyaskoyla bitiyor" ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe taraftarı gel diyor"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil. Bize kim talipse gelir. Fenerbahçe taraftarı gel diyor. "Fenerbahçe'ye aklı vermek haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Her transfer fiyaskoyla bitiyor" diye konuştu." diye konuştu.

''Bunları söylerken kimse beni alsın istemiyorum"

Yılmaz Vural, "Telefon numaram 94'ten beri aynı. Daha bir gün küfür telefonu almadım. Gittiğim her yerde insanlar ilgi gösteriyor. Bunları söylerken kimse beni alsın istemiyorum" dedi.

Akhisarspor 5.sırada

Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Akhisarspor, TFF 1. Lig'de 45 puanla 5. sırada bulunuyor.