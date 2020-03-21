Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, twitter hesabında Barış Pınarı bölgesinden son dakika gelişmesinu paylaştı.

Açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.