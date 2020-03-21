ABD Başkanı Trump'a koronavirüs sorusu: Neden sürekli 'Çin virüsü' diyorsunuz?

ABD Başkanı Donald Trump'a koronavirüs için neden 'Çin virüsü' ifadesini kullandığını soran gazeteci, "Virüsün etnik kökenle bir ilgisi yok" sözleriyle tepki gösterdi.

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ABD Başkanı Donald Trump ile gazeteci arasında koronavirüs tartışması yaşandı.

Trump'a ırkçılık tepkisi

ABD Başkanı Trump'a Koronavirüs için neden 'Çin virüsü' ifadesini kullandığını soran gazeteci, bu ifadenin ırkçı bulunduğunu belirterek "Virüsün etnik kökenle bir ilgisi yok" deyip tepki gösterdi.

"Hayır, ırkçı değil. Virüs Çin'den geliyor"

Gazeteciye cevap veren Trump ise virüsün Çin'den geldiğini söyleyerek, "Hayır, ırkçı değil. Virüs Çin'den geliyor" cevabını verdi.