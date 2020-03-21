Abdurrahman Dilipak'tan koronavirüs yazısı: Bu ateş zalimlere yardım edenleri de yakacak

Yeni Akit yazar Abdurrahman Dilipak, koronavirüsle ilgili değerlendirme yaptığı yazısında herkesi tevbe etmeye çağırarak, “İçimizdeki beyinsizler yüzünden” biz de acı çekeceğiz, bu ateş zalimlere yardım edenleri de yakacak." dedi.

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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan sarsıcı uyarılar geldi.

“İçimizdeki beyinsizler yüzünden” biz de acı çekeceğiz

"Senetül Hüzün 2020" başlıklı yazısında Dilipak, "Sonuçta bu bizim için bir imtihan. Zalimler, Fasıklar, Münafıklar, Müfsitler için bir bela. “İçimizdeki beyinsizler yüzünden” biz de acı çekeceğiz, bu ateş zalimlere yardım edenleri de yakacak." ifadelerine yer verdi.

Korku ve panik yok tedbir, sabır ve tevekkül var!

Herkesi Allah'ın ipine sarılmaya çağıran yazar, yaşananların herkes için ibretlik olduğununu belirterek, yazısına şöyle devam etti:

"Korku ve panik yok, tartışma yok, dikkat, ihtiyad / tedbir, sabır ve tevekkül var! İbadetlerini aksatmama var. Kur’an-ı Kerim’in lafzını ve manasını okumak var. İtikaf’a girmek var. Geçmişin muhasebesini yapmak var. Siyer ve Peygamberler tarihini okumak var. Ölümle yüzleşmek var. Kıyamet ve ahiret gününü düşünmek var."

Ramazan ayı eskisi gibi olmayacak

Ramazan ayında toplu teravi namazları, ramazan etkinlikleri ve toplu kadir gecesi, toplu iftarların olmayabileceğine değinen Dilipak, "Bakalım kurban kesimi ve bayramı, hac mevsimi gelince ne olacak." diye sordu.

Başkasının gözünde çöp aramadan önce kendi gözümüzdeki merteği çıkaralım

"Şimdi her zamankinden daha çok ibadet, dua ve hepsinden önce tevbe etmemiz gerek" diyen yazar, şunları kaydetti:

“Biz zalimlerden olduk” ve bütün bu olanların sebebi olarak bizim de ihmallerimiz vardı. Bu belaların hiç biri sürpriz değil benim için. Adım adım, göz göre göre geldi.. Deprem de öyle geliyor. Çevre de. Ahlaki durumumuz ortada. Herkes ötekileri suçlamadan önce kendine baksın!. Başkasının gözünde çöp aramadan önce kendi gözümüzdeki merteği çıkaralım. İman ettikten sonra Hak yoldan sapanlar yok mu! Dilleri ile söylediklerini kalpleri ile tasdik etmeyenler, başkalarını öğütlediklerini kendileri yapmayanlar, ehliyet-liyakat, emanet konusunda sözleri ile işleri birbirine uymayanlar yok mu, onlar inkarcılardan daha çok gazabı celb ederler yaptıkları ile. Çünkü Allah’ın gazabı, O’nun adını kullanarak O’nun rızasının aksine davrananları daha çabuk cezalandırır. "