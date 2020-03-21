Türkiye'de corona virüsten ölenlerin ortak özelliği! Sağlık Bakanı açıkladı

TÜRKİYE'de corona virüs yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin ortak özelliği neydi? Sorusunun yanıtını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

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Vaka ve ölü sayısıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten hayatını kaybedenlerin tamamının yaşlı ve direnci zayıf kişilerden oluştuğunu açıkladı.

"Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik"

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim.

Virüsten ölenlerin yaş ortalaması 78,5

Corona virüs nedeniyle Türkiye'de de ölümler gerçekleşmeye başladı. İlk vakanın 11 Mart'ta görüldüğü ülkemizde 9 günde 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 4 kişinin yaş ortalaması 78,5 olarak belirlendi.

Yaşlılar yüksek risk grubunda

44 bin vakanın değerlendirildiği kapsamlı araştırmaya göre hastalananların yüzde 80'i gribi hafif atlatıyor ama yaşlılar ve hastalar için risk çok daha büyük.

Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görüldü. Araştırma ayrıca virüsü aldığı sırada başka bir hastalığı olan kişilerin de ölüm riskinin yükseldiğini tespit etti. Bu konuda en riskli grup kalp rahatsızlıkları olanlar. Onları diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izliyor.