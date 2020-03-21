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Galatasaray'da Koronavirüs teyakkuzu! Evden çıkana ceza var

Corona virüs önlemleri kapsamında Galatasaray evden çıkmayı disiplin suçu sayacak. Beslenme ve çalışma programlarına ek olarak günlük idmanlar için video gönderilecek.

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Koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verilirken Galatasaray, futbolcuları için taviz vermeden 'karantina' ilan etti. Hürriyet'in haberine göre; Terim ve kulüp doktorları tüm oyuncular ile ayrı ayrı görüşüp uyarılarda bulundu.

Evden çıkmak yasak
Galatasaray'da tüm futbolcular karantinada ve evde kalacak. Oyuncuların zaruri ihtiyaçları dışında evden çıkmaları yasaklandı. Zaruri ihtiyaçları için evden çıkacak olan futbolculara da kulüp personelinden destek almaları ve gerekçe belirtmeleri talimatı verildi.

Kurala uymayana ceza var
Salgının ulaştığı boyut aktarılıp 'en iyi önlem evde kalmak' denilerek, bu kurala uymayan futbolculara ise disiplin cezası verileceğinin altı önemle vurgulandı. Başta yabancılar olmak üzere tüm takıma olağanüstü bir durum olmadıkça yurt dışına çıkma yasağı getirilirken herhangi bir sağlık şikayeti halinde kulüp doktorları ile iletişimde olmaları istendi.

Galatasaray'ın üç kaptanı Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk, kendi aralarında konuşarak, bir maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı. Buna diğer futbolcuların de destek vermesi bekleniyor.


Videolu antrenman
Galatasaray'da 'evde kal' çağrısı nedeniyle de mart ayı sonuna kadar, yani minimum 10 gün daha Florya'da takım antrenmanı yapılmayacağı açıklandı. Kısaca Galatasaray 31 Mart'a kadar topa değmeyecek ve antrenman yapmayacak. Ancak ligin yeniden başlayacak olması göz önüne alınarak sarı kırmızılı oyuncuların fiziksel açıdan önemli bir gerileme yaşamaması adına önlemler alındı.

Whatsapp gurubu kuruldu
Her futbolcuya beslenme ve bireysel çalışma programları planlanıp verildi. Ayrıca Galatasaray takımının yer aldığı whatsapp grubundan fizyoterapist ve takım kondisyonerleri futbolculara uygulamaları gereken antrenman, çalışma metotlarını da video olarak gönderecek.

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