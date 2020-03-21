Fatih Altaylı'dan kororavirüs tepkisi: Bu kadar eşekle Allah hepimizi korusun

Fatih Altaylı koronavirüs salgını riskine karşı uyarıları dinlemeyip sokağa çıkanlara "Bu kadar sorumsuz bu kadar vurdumduymaz olmak için ne yediniz?" diyerek tepki gösterdi.

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Koranavirüs salgını riskini en aza indirmek için yetkililer sosyal alanlandan uzak durmayı önerdi. Ancak bu çağrıya uymayanlar da vardı. Evde izole olmak yerine eğlence mekanlarına ve sahillere koşanlar Fatih Altaylı'yı çileden çıkardı.

"Bu kadar eşekle Allah hepimizi korusun" başlıklı yazısında Altaylı, "Ben böyle bir salaklık, böyle bir ahmaklık, böyle bir sorumsuzluk, böyle bir rezillik, böyle bir aymazlık görmedim!" diye yazdı. Altaylı yazısına şöyle devam etti:

Sayenizde pek yakında Türkiye İtalya’dan beter olacak bilesiniz

Diğer illerdeki durumu bilmiyorum ama İstanbul’dan bir iki örnek vereyim.

- Adam iki üniversite mezunu. Çok üst düzey yönetici. Önceki gün yurt dışından gelmiş ve 14 gün evinde oturması talimatı ile ülkeye sokulmuş. Geldiği ülke Avrupa’da coronadan en fazla etkilenen üç ülkeden biri. Adam dün çıkmış evinden. Yüzlerce kişinin çalıştığı iş yerine gelmiş. Yetmemiş, bir de bir süredir yurt dışında olduğu için rapor almak üzere diğer yöneticilerle toplantı yapıyor.

- Hadi bu tekil bir sorumsuzluk. Dün İstanbul’da yolunuz Boğaz kıyısına düştüyse yandınız. Trafik kilit. Herkes sokakta. Açık buldukları lokantalara, kahvaltı salonlarına, muhallebicilere doluşmuşlar. Tıkış tıkış. Bir yandan instagram’dan sorumlu vatandaşlık çağrısı yapıyor, bir yandan menemen, bal kaymak, börek zıkkımlanıyorlar.

Yuh artık kardeşim.

Yuh artık.

Sayenizde pek yakında Türkiye İtalya’dan beter olacak bilesiniz.

Sizin yüzünüzden hastaneler tıklım tıkış dolacak.

Muhtemelen dün kendini keyif için sokağa atanlar da aralarında olacaklar hastanelerde can çekişenlerin.

Ey siz sorumsuzlar, tanıdığınız, sevdiğiniz pek çok insan ölecek bilesiniz.

Kurtulanların önemli bir bölümünde hayatı boyunca taşıyacağı hasarlar olacak!

Bunları bilin ve sokağa bunları bilerek çıkın.

Vicdanınız el verecekse çıkın.

Merak ettiğim ise şu: Bu kadar sorumsuz bu kadar vurdumduymaz olmak için ne yediniz?

Bu ruh haline nasıl ulaştınız!