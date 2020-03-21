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Fenerbahçe Beko'da Koronavirüs belirtisi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor dünyasını da olumsuz etkiledi. Virüs yüzünden çok sayıda organizasyonun ertelenmesine karar verildi.

Fenerbahçe Beko'da ise basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlandı.

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