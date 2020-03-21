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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan koronavirüs açıklaması

Koronavirüse ilişkin uyarılar yapan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkemizde ve dünyada corona virüsü salgını hızla yayılmakta. Açıklanan tedbirlere harfiyen uyalım. Kalabalık mekânlardan uzak duralım. Hijyene dikkat edelim. Yaşlılarımızı koruyalım” diye konuştu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla vatandaşlara seslendi. Miraç Kandili’ni ve Nevroz Bayramı’nı kutlayan DEVA lideri Babacan, koronavirüs salgınına ilişkin uyarılarını sıraladı.

Koronavirüs konusunda yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Babacan sosyal şu paylaşımı yaptı:

Nevroz ve Miraç Kandil mesajı

- Bugün Orta Asya'dan Orta Doğuya milyonlarca insana umudu müjdeleyen bir gün. Bugün Nevruzu, yeni günü karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün aynı zamanda insani değerlerin yükselişini sembolize eden Miraç Kandil'ini kutluyoruz.

"Çok dikkatli olmamız gereken bir dönem"

- Ülkemizde ve dünyada koronavirüs salgını hızla yayılmakta. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönem geçiyoruz. Açıklanan tedbirlere harfiyen uyalım. Kalabalık mekânlardan uzak duralım. Hijyene dikkat edelim. Yaşlılarımızı koruyalım. Bu vesileyle koronavirüs salgınında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Tekrar Nevruz Bayramınız kutlu Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

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