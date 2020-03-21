Devlet Bahçeli'den yeni koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavisle ilgili yaptığı son paylaşımda "Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor" dedi herkesi Bilim Kurulu üyelerinin önerilerini dinlemeye çağırdı.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili açıklamalar yaptı Miraç kandili ile Nevruz bayramını kutladı.

"Doktorlarımızı, hemşirelerimizi, bütün sağlık çalışanlarımızı, aynı şekilde güvenlik güçlerimizi gönülden selamlıyor, hepsini muhabbetle alkışlıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. KOVİD-19 hastalığından vefat edenlere rahmet, tedavi edilenlere de şifa diliyorum.

Miracımız mübarek olsun. Rabbim üzerimizden rahmetini esirgemesin. KOVİD-19 hastalığının bertaraf edilmesi konusunda Türk milletine ve tüm insanlığa yar ve yardımcı olsun. Huzurun, sağlıklı ve saadet dolu günlerin miracına hep birlikte ulaşmayı yürekten niyaz ediyorum.

Ayrıca bu gece, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi’ni idrak edeceğiz. Miraç pek çok hikmetin tezahürü olmasının yanında, Allah’ın sonsuz kudretinin Efendimize gösterildiği muhteşem ve mucizevi yükselişin adıdır.

Aziz milletimizin Nevruz Bayramı’nı yürekten kutluyor, Türk-İslam dünyasına ve insanlık âlemine, şu kasvetli korona günlerinde sağlık, dirlik, huzur, esenlik, kardeşlik, beraberlik ve bolluk getirmesini temenni ediyorum.

Tehdit her kıtada at koşturuyor

İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. KOVİD-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor.

Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor

İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların günbatımında; her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eşgüdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor.

Korona ile yeni dönem

Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir.

İmanla meftun kalplerin umutsuzluğa kapılması, kaygıya düşmesi aklın inkarı, maneviyat ihlalidir. Tedbiri alıp tevekkül etmek, sağlık ve sıhhatin en büyük nimet olduğunu tereddütsüz kabullenmek, biz ortak paydasında buluşmak sıkıntılı dönemin en hayırlı sonucu olsa gerektir.

Nefs-i emmareyi sorguya çekelim

Biraz tefekkür edelim, biraz vicdanımızın sesini dinleyelim, zamanın dişlileri arasında sürekli öğütülen varlığımızın kuytuda kalan yönlerini gözden geçirelim; hem kendimizi, hem de çevremizi baştan sona gözlemleme mahareti gösterelim. Ve de nefs-i emmareyi sorguya çekelim.

Her şey Allah’tandır

Her şey Allah’tandır. Kendini bilen Allah’ı bilir. Allah’ı bilen sabrı, aklı, ahlakı, atayı bilir, yanlışa sapmaz, yalana tamah etmez. Kardeşçe, bir ve beraberce yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsamaha göstermez, müsaade etmez.

Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir

Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik vaat edilmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım."