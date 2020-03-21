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Koronavirüsle mücadelede örnek ülke Singapur'da ilk can kayıpları

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede örnek ülkeler arasında gösterilen Singapur'da ilk can kayıpları yaşanmaya başladı.

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Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da koronavirüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yaşamını yitirenlerden birinin 75 yaşında Singapurlu bir kadın, diğerinin ise 64 yaşındaki bir Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti.

Singapur genelinde şimdiye kadar 385 Kovid-19 vakası görüldü.

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