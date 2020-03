İtalya'da belediye başkanının Koronavirüs isyanı

Koroanvirüs salgınından en çok kayıp veren ülke olan İtalya'da bir belediye başkanının isyanı dikkat çekti.

Abone ol

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 11 bini aştı. İtalya'da yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükselirken bir belediye başkanın isyanı dikkat çekti.

Sosyal medyada viral olan videoda şu ifadeler yer aldı; ''Durun size açıklayayım nasıl her şey çok güzel olacak. Eğer biz her gün dışarı bir şeyler satın almaya çıkarsak her şey nasıl güzel olacak. Hayatın gerektirdiği şeyleri 10 günde bir alırız normalde. Her gün birçok kişi sigara almak için dışarı çıkarsa nasıl her şey çok güzel olacak.

Sigara içmeyi seviyorsunuz. Evet bu beni ilgilendirmez. Ama bir kerede çıktığınızda fazladan alıp eve koysanız da her gün sigara almak için çıkmazsınız. Herkes toplanıp benzin istasyonuna benzin doldurmaya giderse her şey nasıl güzel olacak. Herkes size evde oturmak için yalvarıyorken gidip benzin doldurup ne yapacaksınız.

''Şimdi birden herkes sporsever oluverdi''

Herkes eve kuaför çağırıp saç yaptırırsa nasıl her şey güzel olacak. Şu zamanda saç yaptırıp ne yapacaksınız. Bir yığın insan koşmaya çıkarsa nasıl her şey çok güzel olacak. Diyorsunuz ki 'Üzerimizde büyük stres var'. Ben hayatımda aralıksız 20 yıl koştum. Bu zamana kadar en fazla 20 kişi gördüm aynı anda koşmaya çıkan. Şimdi birden herkes sporsever oluverdi. Bu kadar insan koşu aşığı oldu. Neye koşuyorsunuz ya!. Muhtemelen en son koşunuzu ilkokuldayken yapmıştınız.

''Piknikte mangal yapıyorlar''

Bugün pazar bir sürü insan çıkmış piknikte mangal yapıyor. Dalga mı geçiyorsunuz. İnsanların hayatıyla dalga mı geçiyorsunuz. Evinde parti yapanalar bile var. Gittim gözlerimle gördüm. Diyorlar ki 'Bizde hastalık yok. Hepimiz aynı binada oturuyoruz.' Dedim ki onlara 'Salgın böyle yayılıyor.' Evinizde kalın demek ailenizle evinizde oturun demek. Komşularınızla parti verin demek değil.

''Virüs böyle yayılıyor''

Ya şunu bilmek istiyorum. Biz ne zaman bu kadar komşusever olduk. Herkesin komşuluk ilişkileri ne zaman bu kadar sıcak oldu. Evinde afiş hazırlıyor. Her şey çok güzel olacak yazıyor. Bunun için yakınlarıyla bir araya gelmiş. Virüs böyle yayılıyor.''