İstanbul'da toplu taşıma kullananların sayısı 2 haftada 5 milyon kişi azaldı

İSTANBUL'da toplu taşıma kullananların sayısı 14 günde 5 milyon kişi azaldı. İBB'nin yayınladığı son grafikte, İstanbul'da 20 Mart günü toplu taşıma araçlarının kullanım oranı yüzde 64 oranında azaldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her gün düzenli olarak açıklanan verilere göre Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanım oranları gittikçe azalıyor.

6 Mart'ta toplu ulaşım kullanım sayısı 7 milyon 387 bin 197 kişi iken, 20 Mart'ta bu sayı 2 milyon 214 bin 832'ye düştü.

"Uzmanların uyarılarına harfiyen uyalım"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: 20 Mart cuma günü, ülkemizde koronavirüs teşhisinin konulduğu ilk vakadan beri İstanbul’da toplu taşıma kullanım oranının en düşük olduğu gün oldu. Uzmanların uyarılarına harfiyen uyalım. #BirlikteBaşaracağız.