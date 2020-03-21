HABER /  POLİTİKA

İstanbul'da toplu taşıma kullananların sayısı 2 haftada 5 milyon kişi azaldı

İSTANBUL'da toplu taşıma kullananların sayısı 14 günde 5 milyon kişi azaldı. İBB'nin yayınladığı son grafikte, İstanbul'da 20 Mart günü toplu taşıma araçlarının kullanım oranı yüzde 64 oranında azaldı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her gün düzenli olarak açıklanan verilere göre Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanım oranları gittikçe azalıyor. 

6 Mart'ta toplu ulaşım kullanım sayısı 7 milyon 387 bin 197 kişi iken, 20 Mart'ta bu sayı 2 milyon 214 bin 832'ye düştü.

"Uzmanların uyarılarına harfiyen uyalım"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: 20 Mart cuma günü, ülkemizde koronavirüs teşhisinin konulduğu ilk vakadan beri İstanbul’da toplu taşıma kullanım oranının en düşük olduğu gün oldu. Uzmanların uyarılarına harfiyen uyalım. #BirlikteBaşaracağız.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bini aştı Hollanda'da 3 Türk öldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlıktan Koronavirüs önlemi: Mangal ve piknik yasaklandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan koronavirüs açıklaması
Fenerbahçe Beko'da Koronavirüs belirtisi
Fatih Altaylı'dan kororavirüs tepkisi: Bu kadar eşekle Allah hepimizi korusun
Türkiye'de corona virüsten ölenlerin ortak özelliği! Sağlık Bakanı açıkladı
Fenerbahçe Orduevi'nde komutanlara koronavirüs ablukası!
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsle mücadelede örnek ülke Singapur'da ilk can kayıpları
İtalya'da belediye başkanının Koronavirüs isyanı
Rusya, 13 ülkeye koronavirüs testi gönderdi! Aralarında İran ve Kuzey Kore de var
Bulgaristan: Yardım AB’den değil, Türkiye'den geldi
Galatasaray'da Koronavirüs teyakkuzu! Evden çıkana ceza var
Sürü bağışıklığı nedir Koronavirüs ne zaman bitecek?
Yorumlar