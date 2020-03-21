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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi saat 18.00 itibarıyla durdurulacak

İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsanırda 81 ile gönderdiği genelge ile berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerini bugün saat 18.00 itibarıyla durdurulmasına karar verdi.

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “corona virüs tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.

Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak. 

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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