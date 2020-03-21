Emre Uslu'nun rezil koronavirüs paylaşımı Nedim Şener'den tepki

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesini ilahi adaletin tecellisi olarak gören FETÖ'cü sapkın Emre Uslu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor.

Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçiliğini yürüten isim hezeyanlarına devam ediyor.

"Allah ocaklarına korona ateşi saldı"

Çok sayıda davadan yargınan firari Emre Uslu, son paylaşımında Fetulllah Gülen'in yıllar önce tepki çeken bedduasına atıf yaparak "Allah ocaklarına korona ateşi saldı. Gaybubete zorladılar Allah herkesi gaybubete tıktı" dedi.

FETÖ'ye karşı uyarıcı mesajlarla kamuoyunun dikkatini çekmesiyle bilinen Hürriyet yazarı Nedim Şener, Uslu'nun rezil paylaşımını Twitter hesabında değerlendirdi.

FETÖVİRÜS budur

FETÖ’nün en kirli operasyoncusu Önder Aytaç Silivri açıklarındaki depremi FETÖ ile mücadeleye bağlamıştı şimdi de Emrullah Uslu Koronavirüs’ü bağlamış. Bu iki şarlatan basın tarihinin en kirli operasyon paçavrası TARAF’ta bu kafayla analiz kasarlardı. FETÖVİRÜS budur pic.twitter.com/ivza7RTBff