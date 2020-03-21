HABER /  MEDYA

Emre Uslu'nun rezil koronavirüs paylaşımı Nedim Şener'den tepki

Nedim Şener, koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını FETÖ ile mücadeleye bağlayan firari FETÖ'cü yazar Emre Uslu'ya Twitter hesabından tepki gösterdi.

Abone ol

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesini ilahi adaletin tecellisi olarak gören FETÖ'cü sapkın Emre Uslu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor.

Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçiliğini yürüten isim hezeyanlarına devam ediyor.

"Allah ocaklarına korona ateşi saldı"

Çok sayıda davadan yargınan firari Emre Uslu, son paylaşımında Fetulllah Gülen'in yıllar önce tepki çeken bedduasına atıf yaparak "Allah ocaklarına korona ateşi saldı. Gaybubete zorladılar Allah herkesi gaybubete tıktı" dedi.

FETÖ'ye karşı uyarıcı mesajlarla kamuoyunun dikkatini çekmesiyle bilinen Hürriyet yazarı Nedim Şener, Uslu'nun rezil paylaşımını Twitter hesabında değerlendirdi.

FETÖVİRÜS budur

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Okul tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Bakanlıktan Koronavirüs önlemi: Mangal ve piknik yasaklandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan koronavirüs açıklaması
Fenerbahçe Beko'da Koronavirüs belirtisi
Fatih Altaylı'dan kororavirüs tepkisi: Bu kadar eşekle Allah hepimizi korusun
Türkiye'de corona virüsten ölenlerin ortak özelliği! Sağlık Bakanı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Turizm Forumu Enstitüsü: 50 milyon kişinin işini kaybetmesi bekleniyor
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 883'e ulaştı
Bulgaristan'dan korona itirafı yardım AB'den değil Türkiye'den geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
Devlet Bahçeli'den yeni koronavirüs açıklaması
Miraç Kandilinde oruç tutulur mu Diyanet nasıl niyet edilir?
Yorumlar 2 yorum