Hatice'nin Koronavirüs densizliği: Öleceğimi bilsem deyip paylaştı
Hatice, Instagram hesabından Koronavirüse meydan okudu. Sevgilisi Ali Kemal Sarı ile fotoğrafını payalaşan ünlü şarkıcı, bakın neler yazdı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, Türkiye'de de görülmeye başlayınca herkes evlerine kapandı. Ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından 'Evde kal' çağrısı yaparak paylaşımlar yapmaya başladı. Şarkıcı Hatice ise 'Evde kal' çağrısı yerine Koronavirüs'e meydan okudu.
'Evde kal' ve 'ellerini yıka' çağrısına uyan ve takipçilerini uyaran sanatçılara rağmen ünlü şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarıldığı bir pozunu paylaşarak tartışma yaratan bir paylaşıma imza attı.
Koronavirüsün aşklarına engel olmadığını söyleyen Hatice 'Öleceğimi bilsem yine sarılır öperim seni. Koronanın panzehri bence aşk' notunu düştü.
Peki, şarkıcı Hatice kimdir?
90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan ve ilk olarak “Kezban Yenge” şarkısıyla tanınan Hatice Çarpar tanınan adıyla Hatice, 6 Aralık 1978 tarihinde Narlıdere’de dünyaya geldi.