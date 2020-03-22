Hatice'nin Koronavirüs densizliği: Öleceğimi bilsem deyip paylaştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, Türkiye'de de görülmeye başlayınca herkes evlerine kapandı. Ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından 'Evde kal' çağrısı yaparak paylaşımlar yapmaya başladı. Şarkıcı Hatice ise 'Evde kal' çağrısı yerine Koronavirüs'e meydan okudu.