Bayern Münih'ten Ömer Faruk Beyaz'a kanca

Alman basını, Bayern Münih'in Fenerbahçe'de forma giyen Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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Gelecek adına transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, 16 yaşındaki İsveçli forvet Emil Roback ve Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmaya kararlı.

Listedeki isimlerden biri Ömer Faruk

Alman basını gelecek adına transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih'in ana hedefinde iki ismin olduğunu açıkladı. Bayern Münih, 16 yaşında Hammarby kadrosunda yer alan İsveçli forvet Emil Roback ile Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz konusunda çalışmalarını sıklaştırmış durumda.

''En büyük isteğim Fenerbahçe’ye hizmet etmek''

Haberde Ömer Faruk Beyaz için Arsenal, Inter, Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Manchester City'nin de istekli olduğu belirtilirken genç oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Transfer gündemimde yok. En büyük isteğim Fenerbahçe’ye hizmet etmek. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.