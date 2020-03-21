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Gürcistan Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan etti

Anadolu Ajansı

Gürcistan, corona virüs tehdidine karşı ülke genelinde OHAL ilan etti.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 277 bini aştı.

Ölü sayısı İran'da 123 kişi artarak 1556'ya; İspanya'da ise 324 artışla 1326'ya çıktı. Hükümetler de salgınla ilgili sıkı tedbirler almaya devam ediyor. 

OHAL ilan edildi
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili salgın nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Zurabişvili televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan ediyorum" dedi.

Sokağa çıkma yasağı yok
Zurabişvili OHAL çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini kaydetti.

Başbakan Giorgi Gakharia, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.

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