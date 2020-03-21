Bakan Mustafa Varank açıkladı! 2 ay kira ödemeyecekler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı kapsamlı tedbirler kapsamında alınan yeni kararı açıkladı.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik." açıklaması yaptı.

"2 aylık kira ödemelerini erteleyin"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ayrıca şu ifadelerini kullandı: Yine bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın dedik.