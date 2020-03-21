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Bakan Mustafa Varank açıkladı! 2 ay kira ödemeyecekler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı kapsamlı tedbirler kapsamında alınan yeni kararı açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik." açıklaması yaptı.

"2 aylık kira ödemelerini erteleyin"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ayrıca şu ifadelerini kullandı: Yine bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın dedik.

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